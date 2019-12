Affitta una camera in hotel e nasconde la cocaina da spacciare: arrestato

Aveva trasformato la sua camera d’albergo – in un noto hotel sulla Monza Saronno a Limbiate – in una "centrale" di spaccio. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i titolari, che hanno chiamato i carabinieri. In manette è finito un uomo di 68 anni, insospettabile e fino ad ora incensurato.

Domenica sera i militari della compagnia di Desio hanno fatto un sopralluogo. Hanno scoperto che nella camera prenotata e in uso dal 68enne c’erano, nascosti in un armadietto, 12 grammi di cocaina. Ora si trova nel carcere di Monza.