Sorpreso con la droga e alcune biciclette rubate: spacciatore arrestato all'ex Snia

Pusher e ladro di biciclette. Un marocchino di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e furto. Ora si trova nel carcere di Monza. I carabinieri di Desio lo hanno rintracciato nel corso di un’ispezione nell’ex Snia di Varedo. I militari lo hanno sorpreso con quaranta grammi di hashish in tasca.

Aveva con sé un bilancino di precisione e sostanze da taglio. Sempre dentro l’ex Snia, gli uomini dell’Arma hanno trovato tre biciclette sportive di alto valore economico, rubate alcuni giorni fa in alcuni garage in via Umberto I. I residenti avevano denunciato i furti in caserma. Ora le forze dell’ordine hanno scoperto che il ladro era il 21enne.