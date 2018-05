Spacciatore minorenne arrestato dai carabinieri: in casa mezzo chilo di marijuana

Nascondeva in casa mezzo chilo di marijuana e due bilancini di precisione. Un ragazzo di 17 anni, italiano, è stato arrestato a Robbiate dai carabinieri della compagnia di Vimercate per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il minorenne, uno studente incensurato in realtà, oltre ai libri e allo studio, dedicava parte del suo tempo a spacciare. Nella serata di sabato i militari della stazione di Bernareggio, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Merate, hanno perquisito l'abitazione del giovane e hannno trovato oltre mezzo chilo di droga e il kit per pesare e confezionare le dosi che probabilmente il giovane spacciava ai coetanei in Brianza.

Il 17enne si trova ora nel carcere minorile Beccaria a Milano.