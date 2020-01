Spacciatore vende ketamina fuori dal parchetto davanti ai carabinieri: arrestato

Un passaggio veloce, poche parole e poi ognuno per la sua strada. E dietro di loro i carabinieri. Nella serata di lunedì 20 gennaio i militari della compagnia di Vimercate hanno arrestato a Bernareggio uno spacciatore di 26 anni, sorpreso a cedere mezzo grammo di ketamina a un ragazzo nei pressi del parchetto di via Risorgimento.

I carabinieri - impegnati in un servizio di controllo in zona - hanno assistito alla cessione di droga e hanno capito subito che cosa stava accadendo. Le abitazioni dei due uomini sono state perquisite ed è stato subito chiaro chi fosse il pusher e chi il cliente: nell'appartamento del 26enne sono stati trovati altri 7,5 grammi di ketamina, 5 di cocaina e 12 di marijuana insieme a un bilancino elettronico di precisione e 220 euro in contanti.

Per il ragazzo è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Il 23enne che aveva acquistato la droga invece è stato segnalato come assuntore alla prefettura.