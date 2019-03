Cocaina, ecstasy e Mdma in tasca, spacciatore arrestato a Sovico

Cocaina, ecstasy, Mdma e hashish. Un "mini-market" di droga in tasca e una piccola scorta, pronta all'uso, a casa. Nel weekend i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza hanno arrestato a Sovico uno spacciatore di venticinque anni, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti.

Fermato in strada per un controllo, il ragazzo è stato sorpreso con qualche grammo di sostanza stupefacente. Gli accertamenti sono poi proseguiti nell'abitazione del giovane dove i carabinieri hanno trovato altra droga. In totale i militari hanno sequestrato 11 g di mdma, 4 grammi di hashish e un grammo circa tra ecstasy e cocaina.

Per il pusher venticinquenne sono scattate le manette con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e in seguito alla direttissima il ragazzo è finito ai domiciliari.