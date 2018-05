Spaccia droga ai minorenni, arrestato un pusher 19enne a Bernareggio

Spacciava droga ai ragazzini, vendendo le dosi di sostanza stupefacenti a studenti tra i quindici e i sedici anni. Lo spacciatore, un cittadino di origine nordafricana, incensurato e disoccupato, almeno sulla carta, è stato arrestato domenica sera dai carabinieri della compagnia di Vimercate.

Il giovane pusher, residente a Bernareggio, è stato fermato durante un controllo dei militari in via Pertini con la collaborazione del personale della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Carabinieri Lombardia.

Addosso al giovane i carabinieri hanno trovato qualche grammo di sostanza stupefacente e i controlli sono poi proseguiti nella sua abitazione dove è stata trovata altra droga, in parte già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta ai ragazzini.

In totale i carabinieri hanno sequestrato ottantacinque grammi di hashish e per il 19enne sono scattate le manette con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.