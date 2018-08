Nasconde nello scooter oltre 450 euro di cocaina: arrestato dai carabinieri

Aveva oltre 450 euro di cocaina nascosti nel vano dello scooter e per lui sono scattate le manette, arrestato dai carabinieri. È successo nel pomeriggio di giovedì 29 agosto a Misinto, nei guai un cittadino marocchino di 24 anni.

L'uomo, come riferito dai militari dell'Arma, era già noto alle forze dell'ordine. Durante la perquisizione nel suo TMax sono stati trovati 17 involucri di cellophane con dentro 15 grammi di cocaina. In tasca aveva 530 euro, nonostante fosse ufficialmente disoccupato. È stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti.