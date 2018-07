Spaccia fuori dalla stazione di Monza, braccato dai carabinieri in borghese

Aveva 40 euro di hashish in tasca e li stava vendendo a un ragazzo, ma è stato braccato da due carabinieri in borghese e arrestato. È successo nella giornata di giovedì 12 luglio nel piazzale davanti alla stazione ferroviaria di Monza.

Proseguono, infatti, i controlli delle forze nell'area dello scalo di Piazza Castello che negli ultimi giorni ha visto impegnati sia gli agenti della polizia locale, sia i carabinieri.

E nel pomeriggio di giovedì 12 luglio è stato arrestato un cittadino di 28 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. Il pusher, come riportato in una nota diramata dai carabinieri del gruppo Monza, è stato notato dai militari in borghese mentre vendeva una dose di hashish a un ragazzo e per lui sono scattate le manette; durante la perquisizione della sua abitazione gli investigatori hanno trovato altri 10 grammi di hashish e 710 euro in contanti, denaro "provento della attività illecita", precisano i carabinieri. Il 28enne è stato accompagnato in caserma con l'accusa di spaccio di stupefacenti.

Non solo: sempre nel pomeriggio di giovedì e sempre nella stazione di Monza i carabinieri hanno trovato e sequestrato 3.500 euro di marijuana. Lo stupefacente (225 grammi) era nascosto in uno scatolone ed era diviso in 17 dosi.