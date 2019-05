Monza, cerca di farla franca con 200 euro di coca fuori dalla stazione: fermato dalla polizia

Aveva 200 euro di cocaina in tasca e quando ha capito di aver attirato l'attenzione dei poliziotti ha tentato di dileguarsi, ma è stato fermato dagli agenti della Questura di Monza. È successo nel pomeriggio di giovedì 23 maggio davanti alla stazione ferroviaria di Monza, nei guai un ragazzo di 23 anni di origini marocchine.



Gli investigatori hanno notato il 23enne quando è arrivato nel piazzale della stazione: in pochi attimi diversi giovani lo hanno raggiunto. Lui, accortosi probabilmente della presenza della forze dell'ordine, si è allontanato dal piazzale verso una via limitrofa dissimulando un certo nervosismo. E proprio il suo atteggiamento ha attirato ulteriormente l'attenzione dei poliziotti che lo hanno fermato e perquisito. Addosso gli sono stati trovati quattro grammi di cocaina e per lui sono scattate le manette.