Spaccio di droga tra giovanissimi, arrestati due minorenni a Cesano Maderno

A poco più di 15 anni, spacciavano droga ai loro coetanei a Cesano Maderno. I carabinieri di Desio giovedì mattina hanno arrestato due minorenni – uno classe 2004 l’altro 2003 – per detenzione e spaccio di stupefacenti. I due giovanissimi spacciatori “lavoravano” già come esperti pusher.

La perquisizione

Il più giovane è stato sorpreso giovedì mattina, fuori dai cancelli di una scuola di via Verbano, con la droga. Dopo una perquisizione personale, i militari hanno trovato nella tasca del suo giubbetto ventinove grammi di hashish e sei di marijuana. In casa nascondeva anche un bilancino di precisione e sostanze per il confezionamento delle dosi di droga. Il telefonino del giovane ha permesso di risalire all'altro baby pusher, di solo un anno più grande. Anche lui nascondeva in casa la droga: cinquantotto grammi di hashish, dieci di cannabis ancora in fiore e 80 euro in banconote di piccolo taglio.

L'arresto

Ora i due ragazzini si trovano nel carcere minorile Beccaria di Milano. Il fratello maggiore del più giovane, 20 anni, qualche tempo fa era stato sorpreso a spacciare all’oratorio di Binzago.