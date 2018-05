Droga e soldi in tasca e in casa, tre spacciatori denunciati a Monza

Un controllo e tre spacciatori denunciati. Nei giorni scorsi il personale della Squadra Volante del commissariato di Monza ha indagato tre giovanissimi cittadini marocchini per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Tutto è cominciato quando gli agenti hanno fermato un 22enne marocchino, E.H.M., trovato in possesso di quasi un grammo e mezzo di cocaina e oltre seicento euro in tasca. Gli accertamenti poi sono proseguiti nell'abitazione del giovane pusher dove i poliziotti hanno trovato altri due connazionali di 21 e 24 anni.

In casa i poliziotti hanno rintracciato altri due grammi di cocaina, mille e trecento euro in banconote di piccolo taglio e un bilancino elettronico di precisione per preparare le dosi da spacciare.

I tre stranieri, tutti irregolari in Italia, sono stati denunciati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.