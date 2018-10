Droga, pitbull e spaccio a domicilio: smantellata banda di pusher a Seregno

Un servizio a domicilio. Con quattro spacciatori pronti a consegnare droga al dettaglio in ogni angolo della città. I carabinieri di Seregno hanno arrestato una banda di quattro pusher: 30enne di Desio (domiciliato a Seregno), altri due coetanei di Seregno e Mariano Comense, 30 anni di Mariano Comense e un 38enne di Seregno. In casa del capobanda, i militari hanno trovato cinque grammi di marijuana, sei grammi di cocaina, bilancino di precisione, una macchina per il confezionamento sottovuoto e un’agenda con nomi e cifre. Centinaia i clienti, di ogni età.

Curioso il fatto che i militari abbiano trovato in casa anche due pitbull. Secondo gli investigatori, i pusher utilizzavano i cani per vegliare sulla droga, evitando furti in casa, mentre erano in viaggio per la città a consegnare dosi di droga.