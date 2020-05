Da Genova in Brianza per vendere droga: spacciatori in trasferta arrestati ad Agrate

Stavano discutendo animatamente in una via della periferia del comune di Agrate Brianza. E appena hanno visto i carabinieri hanno cercato di sembrare il più tranquilli possibile e di allontanarsi, lanciando oltre il muro di recinzione di un'abitazione una busta con della droga.

Sono iniziati così i guai per cinque giovani residenti a Genova. Si tratta di due ragazze italiane di vent'anni, le due conducenti dei veicoli, e tre giovani cittadini marocchini, un 24enne e due 19enni. I ragazzi sono stati sorpresi con sei panetti di hashish e 2.800 euro e altri sette panetti di sostanza stupefacente sono stati recuperati nella busta lanciata oltre il cancello della casa, un chilo e 300 grammi in totale.

Per i ragazzi, che formalmente non avevano alcuna giustificazione per la loro presenza nel comune brianzolo, è scattato l'arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio. I cinque ora si trovano in carcere a Milano e a Monza.