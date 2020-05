Droga nascosta nelle cassetta della posta o nei contatori in strada, arrestata spacciatrice

Cassette della posta, scomparti dei contatori elettrici e tanti altri "creativi" nascondigli per far arrivare al cliente la merce anche in tempi di lockdown. Così una donna di cinquant'anni, P.L., a Brugherio, aveva messo in piedi un giro di spaccio che aveva portato in diverse giornate e in determinati orari alcune strade della periferia del comune ad "affollarsi".

Un viavai di cittadini che non era passato inosservato ai carabinieri che hanno approfondito i controlli. E così è emerso che la donna nascondeva dosi di droga in alloggiamenti ricavati da oggetti situati lungo la strada e qui indirizzava i clienti per il ritiro da asporto della droga. Oppure era lei stessa a occuparsi della consegna a domicilio in tempi di Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I controlli dei carabinieri della stazione di Brugherio sono scattati nei giorni scorsi e per la donna sono iniziati i guai. In suo possesso è stato trovato quasi mezzo chilo di droga tra hashish e marijuana e alcune centinaia di euro. La spacciatrice, che non risulta avere precedenti specifici, è stata arrestata mentre i clienti, tutte persone tra i trenta e i cinquant'anni, sia uomini che donne, sono stati sanzionati: non avevano alcune valido motivo per lasciare il proprio domicilio e violare il divieto di spostamento relativo alle norme per il contenimento dell'epidemia.