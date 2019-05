Compie 18 anni e mezz'ora dopo viene sorpreso con la droga addosso e fermato

Ha compiuto 18 anni il 23 maggio. E subito, mezz’ora dopo la mezzanotte, è stato sorpreso dai carabinieri di Desio con dieci così di marijuana e 220 euro ottenute con lo spaccio.



Il giovanissimo pusher è stato sorpreso in via Marx a Desio. È stato solo denunciato per detenzione e spaccio di stupefacenti, nonostante la flagranza di reato.

I giudici hanno tenuto conto della perdita dei diritti della minore età avvenuta solo pochi minuti prima.