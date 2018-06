Cocaina e hashish addosso, arrestato spacciatore di 27 anni a Camparada

Addosso nascondeva cocaina e hashish e in casa, durante la perquisizione, i carabinieri hanno scoperto altra sostanza stupefacente e un bilancino di precisione. Un ragazzo di 27 anni, brianzolo, V.S., è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio nella notte di sabato a Camparada.

I militari della compagnia di Monza lo hanno sorpreso durante un controllo del territorio con poco più di due grammi di cocaina già suddivisa in dosi e 29 grammi di hashish insieme a 110 euro probbailme provento dell'attività di spaccio.

I controlli sono poi proseguiti a casa del giovane brianzolo dove i carabinieri hanno rinvenuto altra cocaina e ancora 33 grammi di hashish insieme a un bilancino di precisione. Per il pusher sono scattate le manette.