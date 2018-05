Baby spacciatore fermato a scuola mentre vende droga ai compagni

Un giovane di 17 anni di Giussano è stato denunciato per detenzione e spaccio di stupefacenti. Lo studente minorenne vendeva droga ai suoi compagni di scuola, di fronte a uno degli istituti superiori più noti della Brianza, in via De Gasperi a Cesano Maderno.

Per riuscire ad arrestarlo i militari si sono “travestiti” da studenti. Zainetto in spalle, si sono mimetizzati tra i ragazzi per riuscire ad osservare meglio i movimenti “sospetti” notati dal personale dell'istituto a ridosso della scuola soprattutto durante l'orario di ingresso degli studenti.

Il ragazzo è stato sorpreso proprio mentre cedeva una dose di marijuana in una bustina di cellophane a un altro studente della scuola, un 19enne di Cinisello Balsamo. Addosso al baby pusher, nascoste in un calzino, sono state rinvenute alcune bustine di sostanza stupefacente per quasi sette grammi.

Per il 17enne è scattata una denuncia mentre il cliente invece è stato segnalato come assuntore alla Prefettura.