Spaccia cocaina ed estorce soldi alla ex compagna: in manette un 42enne

Spaccio ed estorsione. Sono queste le accuse di cui dovrà rispondere un uomo di 42 anni, straniero, originario dell'Est, arrestato su esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dagli agenti della Squadra Investigativa del commissariato di Monza.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori durante lo scorso anno si era reso responsabile di un'attività di spaccio di cocaina e di tentata estorsione, nei confronti della sua ex compagna con cui conviveva.

Per il 42enne si sono aperte le porte del carcere. Nei giorni scorsi i poliziotti del commissariato di Monza hanno anche denunciato tre cittadini stranieri, originari del Marocco e irregolari in Italia, per spaccio e detenzione di droga.