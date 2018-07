Spaccio di droga al Lazzaretto a Seregno, 62enne arrestato dai carabinieri

E' stato "pizzicato" in srada, nel quartiere Lzzzaretto di Seregno, mentre vendeva due dosi di cocaina a un cliente. I carabinieri lo hanno arrestato nel tardo pomeriggio di sabato 7 luglio. Si tratta di un uomo di 62 anni, domiciliato in città e di origini calabresi.

L'acquirente della cocaina gli si è avvicinato in auto, mentre lui era a piedi. I carabinieri lo hanno sorpreso con 350 euro in banconote di piccolo taglio, di cui il 62enne non ha saputo giustificare la provenienza. I militari lo hanno quindi portato in carcere. Successivamente è stato giudicato con il rito direttissimo: arresto convalidato e obbligo di firma fino al processo.