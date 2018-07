Monza, sorpreso fuori dalla stazione con 3mila euro di droga: arrestato dai carabinieri

Aveva addosso oltre 3mila euro di droga e 10mila euro in contanti, si aggirava vicino al piazzale della stazione ferroviaria e per lui sono scattate le manette. È successo nel pomeriggio di mercoledì 11 luglio, nei guai M.K., cittadino marocchino di 23 anni, disoccupato e irregolare sul suolo italiano.

L'uomo, come riportato in una nota diramata dai carabinieri del gruppo Monza, è stato fermato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile. Durante la perquisizione è saltata fuori la droga: 4 grammi di coca, 69 di eroina e 80 di hashish. Non solo, oltre allo stupefacente sono stati trovati anche i contanti: 10.500 euro in banconote di piccolo taglio che secondo i carabinieri sarebbero il frutto della sua attività.

Per lui sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando di via Volturno in attesa di essere giudicato per direttissima dal tribunale.