Vede i poliziotti e scappa, inseguito e braccato nel sottopasso della stazione di Monza

Aveva in tasca due grammi di cocaina e quando ha visto i poliziotti è scappato imboccando il sottopasso della stazione di Monza. L'epilogo? Una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella serata di lunedì 22 ottobre in Corso Milano, nei guai un algerino di 44 anni, irregolare in Italia.

L'uomo, come riferito dagli agenti di viale Romagna, è stato sorpreso in Corso Milano e appena si è reso conto di aver attirato l'attenzione dei poliziotti ha cercato di scappare imboccando il sottopasso della stazione, ma non è servito a nulla: è stato fermato dopo un breve inseguimento.

Durante la perquisizione è stata trovata la droga, nascosta in una tasca ricavata all'interno della vita dei jeans, sotto alla cintura. È stato denunciato e accompagnato in questura a Milano per le pratiche di espulsione dall'Italia.