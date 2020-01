Monza, spara con la pistola (scacciacani) per festeggiare il capodanno: paura in centro

Ha salutato l'arrivo del nuovo anno insieme alla compagna e ai figli in centro a Monza sparando in aria con la pistola scacciacani e per lui è scattata una denuncia. È successo poco prima della mezzanotte di mercoledì 1° gennaio in piazza Trento e Trieste a Monza, nei guai un cittadino egiziano di 27 anni.

L'uomo, come ricostruito dagli agenti della questura, aveva acquistato la pistola nel pomeriggio di martedì (una Bruni modello 92 calibro 8). Stava trascorrendo la notte dell'ultimo dell'anno con moglie e figli quando ha estratto la pistola e iniziato a sparare per aria.

Sono stati alcuni passanti, terrorizzati, a chiamare il 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura. Il 27enne si "è mostrato collaborativo" e ha spiegato agli agenti che pensava fosse lecito. Per lui è scattata una denuncia per procurato allarme.