"Mi hanno sparato per derubarmi", uomo ferito a Monza: indaga la polizia

Ha raccontato di essere stato sorpreso in strada mentre era in compagnia di una ragazza a bordo di un motorino. L'aggressione, il tentativo di rapina. Poi lo sparo che lo ha raggiunto con il proiettile che ha attraversato l'addome e ha lasciato un foro sulla schiena.

E infine la fuga, a poche decine di metri da dove sarebbe avvenuto il ferimento. Proprio qui, in viale Lombardia, a ridosso della Valassina, davanti a un locale, l'uomo - 34 anni, di Bergamo - è stato raggiunto dai soccorsi. Sono ancora tanti i punti da chiarire del racconto che P.M., l'uomo rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco giovedì sera a Monza, ha fatto agli agenti della Questura che ora indagano sull'epidosio.

Uomo ferito soccorso in strada

La chiamata di emergenza è scattata intorno alle 22 e in viale Lombardia sono arrivate un'ambulanza e un'auto-medica del 118 che hanno soccorso il 34enne trovato riverso a terra, sanguinante. Insieme al personale sanitario sono arrivate anche le volanti della Questura di Monza per gli accertamenti e i rilievi.

Poco prima dell'aggressione, che secondo quanto raccontato dal 34enne sarebbe avvenuta a scopo di rapina, l'uomo era in compagnia di una donna in via Fiumelatte. Quando la situazione è precipitata il 34enne avrebbe lasciato il motorino alla ragazza che si sarebbe così allontanata e lui si sarebbe diretto verso viale Lombardia dove poi è stato soccorso a ridosso del locale Karni e Braci. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e gli inquirenti stanno vagliando la versione fornita dalla vittima. L'uomo è stato tarsferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni ma non risulta versare in pericolo di vita.