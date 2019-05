Sparatoria in stazione a Varedo: uomo ferito da un colpo di fucile, indagano i carabinieri

Un uomo di 34 anni è stato ferito da un colpo di fucile in piazza della stazione a Varedo nella mattinata di giovedì 23 maggio.

Tutto è accaduto intorno alle 10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale di Monza sembra che la vittima, un cittadino marocchino, sia stato raggiunto mentre si stava dirigendo verso l'ex area Snia. In un primo momento le condizioni del ferito — raggiunto da alcuni "pallini" — sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, l'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso del Niguarda di Milano in codice giallo.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio che stanno indagando a 360 gradi e non escludono che il movente sia riconducibile ad ambienti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'ex Snia di Varedo

L’ex Snia di Varedo è ormai un’emergenza di dimensioni regionali. Vasta 472mila metri quadrati, è una delle aree dismesse più grandi della Lombardia. Da alcuni anni nei capannoni abbandonati si sono annidati diversi spacciatori, trasferiti dal Parco delle Groane, dove l’emergenza spaccio sta scemando dopo le operazioni dei carabinieri. Tra gli abitanti ci sono anche clochard e prostitute. Solo una settimana fa un blitz delle forze dell’ordine ha permesso di arrestare due spacciatori e di segnalare alla prefettura come assuntori 40 persone.