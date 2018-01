Sparatoria nella notte a Villasanta, ferito un ladro in fuga

Sparatoria nel cuore della notte a Villasanta. Un uomo di 33 anni, sorpreso dai carabinieri in fuga dopo un tentativo di furto nei box di un complesso residenziale in via Marinetti, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco esploso da un militare.

Tutto è iniziato quando alla centrale operativa è giunta una chiamata da parte di alcuni residenti che segnalavano la presenza di ladri in zona, impegnati a colpire alcuni box. Sul posto è giunta immediatamente una pattuglia di carabinieri della compagnia di Monza che si è posizionata proprio a ridosso dell'uscita della rampa dei garage, per bloccare l'eventuale fuga dei malviventi.

Qualcosa però è andato storto e i ladri non si sono arresi ma hanno tentato la fuga. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi avrebbero speronato la vettura dell'Arma nel tentativo di scappare e poi avrebbero cercato di allontanarsi a piedi. Uno dei due uomini, un 33enne, è stato però raggiunto da un colpo di arma da fuoco e ferito.

Guarda il video | Sparatoria a Villasanta

Sul posto, all'altezza di via Buonarroti, pochi minuti prima delle tre di notte, sono giunte due ambulanze del 118 in codice rosso e un'automedica. Il ladro 33enne, italiano, residente a Monza, è stato soccorso e trasferito d'urgenza in codice rosso in ospedale al San Gerardo.

A Villasanta dopo l'accaduto insieme al pm di turno è giunto anche il capitano dei carabinieri della compagnia di Monza Pierpaolo Pinnelli insieme al Nucleo Scientifico per i rilievi.

Seguiranno aggiornamenti.