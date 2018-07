Sparatoria a Brugherio, lo invita a casa sua e dopo la lite gli spara: è caccia all'aggressore

Prima la serata in compagnia, poi il litigio: le urla e forse qualche minaccia. Infine ha preso la pistola e gli ha sparato: un colpo solo, dritto in pancia. Poi è scappato. È da ricondursi a una lite famigliare la sparatoria che nella notte tra domenica e lunedì 16 luglio ha insanguinato Brugherio, comune della Brianza.

Vittima e aggressore — il primo un cittadino moldavo di 36 anni incensurato; il secondo un albanese di 29, pregiudicato, parenti tra loro — avevano trascorso la serata insieme alle rispettive moglie nell'abitazione del 29enne, in via Cavour 14 a Brugherio. Gli animi si sono scaldati intorno alla mezzanotte quando i due hanno litigato per questioni famigliari. Durante il litigio il padrone di casa ha estratto un'arma e avrebbe fatto fuoco: un colpo solo che ha ferito il 36enne all'addome.

È subito scattato l'allarme e il 36enne è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. L'aggressore, invece, è riuscito a scappare: prima si è dileguato a bordo di un'Alfa Romeo 159, poi a piedi. Sul caso stanno indagando i carabinieri del gruppo Monza, intervenuti per i rilievi.

Secondo quanto trapelato sembra che il 29enne detenesse irregolarmente la pistola che ha usato per ferire il 36enne. L'abitazione della coppia è stata sequestrata.