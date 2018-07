Sparatoria a Brugherio, uomo ferito a colpi d'arma da fuoco in via Cavour: è gravissimo

Sparatoria a Brugherio nella notte tra domenica e lunedì 16 luglio: intorno alla mezzanotte un uomo è stato ferito con colpi d'arma da fuoco in via Cavour.

Secondo quanto trapelato la vittima sarebbe stata raggiunta da un colpo di pistola all'addome mentre si trovava in via Cavour. A lanciare l'allarme sono stati i residenti che hanno sentito l'esplosione, sul posto sono intervenuti in codice rosso i sanitari del 118 che hanno accompagnato la vittima al pronto soccorso del San Gerardo di Monza in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero disperate.

Non sono ancora chiari i contorni della vicenda, sul caso stanno indagando i carabinieri del gruppo Monza, intervenuti sul posto per i rilievi del caso.