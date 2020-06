Paura a Seveso, spari in casa: erano colpi a Salve, denunciato un ragazzo

Un ragazzo di 21 anni di Seveso è stato denunciato dai carabinieri per procurato allarme: avrebbe sparato tre colpi con la pistola scacciacani all'interno del suo appartamento.

Tutto è accaduto nei giorni scorsi quando diversi residenti hanno segnalato al 112 l'esplosione di corpi di arma da fuoco a Seveso. Sul posto sono intervenuti i militari che hanno rintracciato il presunto autore del fatto.

All'interno dell'appartamento è stata trovata una pistola scacciacani e le tre cartucce a salve esplose. Non solo, in una nota i militari hanno fatto sapere che è stata trovata anche della modica quantità di marijuana. Per il giovane è scattata una denuncia.