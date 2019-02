Spari fuori dallo stadio prima della partita

Avevano appena comprato una pistola scacciacani e stavano sparando per aria nel parcheggio dello stadio Brianteo di Monza prima della partita di Coppa Italia di serie C tra Monza e Pro Vercelli. L'epilogo? Una denuncia per procurato allarme. È successo intorno alle 13 di mercoledì 6 febbraio, nei guai tre romeni di tra i 25 e i 30 anni, due di con precedenti penali.

Tutto è iniziato in Via Mantegna quando gli agenti del commissariato di viale Romagna hanno sentito tre esplosioni del tutto simile a spari di armi da fuoco. Pochi attimi dopo hanno visto tre persone di fianco a una Bmw grigia che dopo aver armeggiato verso l’alto con una pistola si stavano allontanando a bordo dell'auto. Sono stati subito fermati e identificati, la pistola — una scacciacani — è stata trovata all'interno dell'auto. I tre hanno cercato di giustificarsi dicendo di averla appena acquistata e di volerla provare, non rendendosi conto della pericolosità del gesto. Per loro è scattata una denuncia, non solo: sono state avviate le pratiche per la loro espulsione dal territorio nazionale.