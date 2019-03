Spari nella notte a Usmate Velate, carabinieri in viale Lombardia

Spari nella notte a Usmate Velate. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte e mezza quando nel silenzio della sera nel quartiere si sono uditi alcuni colpi.

In viale Lombardia sono intervenuti i carabinieri di Arcore insieme a un'ambulanza del 118 inviata sul posto in via precauzionale per soccorrere una donna che avrebbe accusato un malore per lo spavento. I colpi sarebbero stati sparati nei pressi di un complesso residenziale e sul posto i militari hanno rinvenuto tre bossoli a salve e due cartucce integre.

Sull'episodio ora indagano i carabinieri della compagnia di Monza per risalire all'autore o agli autori del gesto.