Fa la spesa e paga con bancomat rubato poi lo nasconde nelle mutande: denunciato

Ha fatto la spesa, scegliendo con cura i prodotti da portare a casa, poi si è messo in fila alla cassa come un normale cliente. Al momento di pagare ha consegnato alla cassiera una carta che però non era la sua.

Sulla tessera infatti c'era una fotografia che non ritraeva lui ma un'altra persona. E questo dettaglio non è passato inosservato alla donna che ha allertato la polizia senza destare sospetti. Così nel supermercato Esselunga di via Buonarroti domenica pomeriggio è intervenuta una volante della Questura di Monza che ha fermato l'uomo, un cittadino algerino di 34 anni.

Nelle mutande dell'uomo è stato trovato un bancomat che è risultato rubato poco prima a un passeggero su un treno all'altezza di Sesto San Giovanni. L'uomo ha ammesso di essere sceso poco prima dal convoglio su cui era avvenuto il furto e ha raccontato di aver trovato sotto un sedile un portafoglio abbandonato. Secondo quanto riferito agli agenti l'uomo lo avrebbe raccolto e riconsegnato al capotreno che poi lo ha messo nelle mani delle forze dell'ordine che hanno rintracciato il proprietario. Nel compiere questa azione però la tentazione di tenere qualcosa per sé sarebbe stata forte e il 34enne ha estratto da una delle tasche il bancomat della vittima con cui ha pensato di fare la spesa. Per un totale di 200 euro. Per l'uomo è scattata una denuncia per indebito utilizzo di carte di credito.

Sono in corso accertamenti per escludere che l'uomo possa essere il responsabile del furto a bordo treno.