Fa la spesa fuori dal suo comune e non la vuole pagare: 38enne denunciato

E’ uscito per fare la spesa. Solo che il 38enne di Seregno non si è accontentato di un negozio della sua città, Seregno, ma andando in un supermarket di Nova Milanese. Non solo: quando ha riempito il carrello, ha preteso di uscire dalle casse senza pagare, sostenendo che non aveva i soldi per mangiare.

L’uomo ha riconsegnato la spesa, 70 euro di generi alimentari che aveva prelevato dagli scaffali, ma è stato lo stesso denunciato per tentato furto e violazione degli obblighi relativi al divieto di uscire ad eccezione di motivazioni di stretta necessità.

