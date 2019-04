A Vimercate apre lo sportello di ascolto dei carabinieri

L’Arma dei Carabinieri (Stazione di Vimercate) ha attivato un servizio dedicato all’ascolto dei cittadini. Ogni ultimo mercoledì del mese dalle ore 16.30 alle ore 18.30 nell’auditorium della Biblioteca civica di Vimercate i carabinieri saranno presenti per uno sportello di ascolto dove i cittadini potranno recarsi per rappresentare problematiche di vario genere, chiedere consigli o informazioni.

Il Comandante della Stazione o i suoi delegati raccoglieranno le istanze e i quesiti dei cittadini e forniranno consigli utili per prevenire i reati, in particolare i furti in appartamento, le varie tipologie di truffe e sulle problematiche giovanili. Il “servizio di ascolto” darà pertanto la possibilità, a chi lo desidera, di contattare i Carabinieri anche al di fuori dei naturali presidi allargando le possibilità di intervento ed incontro con l’Arma.

Per accedere allo sportello di ascolto e incontrare i Carabinieri non servirà alcuna particolare prenotazione, occorrerà semplicemente presentarsi nel giorno e ora prevista rappresentando la personale esigenza. Primo appuntamento: mercoledì 24 aprile