Ecco lo spot del comune per promuovere i tesori di Monza: il video

Una campagna per promuovere i tesori di Monza. È quanto ha realizzato il comune di Monza che ha realizzato una serie di pubblicità per incrementare il turismo nella "capitale Brianzola". Gli spot verranno presentati in occasione della Borsa internazionale del turismo di Milano che aprirà i battenti il 10 febbraio.

La campagna pubblicitaria

Nata dall’iniziativa regionale "Cult City inLombardia", che ha visto il Comune lavorare per due anni sui temi della valorizzazione turistica-culturale con il programma "Sovrane emozioni", la nuova campagna pone l’accento su quel senso di sorpresa che deriva dall’inaspettato, dal ritrovarsi ad ammirare bellezze di cui forse si ignorava l’esistenza o di cui si era solo sentito parlare.

"Partiamo dagli ultimi dati sulle presenze turistiche che hanno fatto segnare un trend molto positivo per Monza e confermiamo l’impegno a promuovere al meglio il brand della nostra città – affermano il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore al Marketing Territoriale Massimiliano Longo – Lo slogan che abbiamo scelto parla di un’inaspettata emozione per ribadire che Monza ha molto da offrire e oltre al Gran Premio c’è tanto da scoprire!".

"Monza, l’emozione che non ti aspetti – Monza unexpected emotions" è il concept intorno al quale è stata sviluppata la campagna di online video marketing, curata dalla Marco D’Angeli Comunicazione, che verrà ufficialmente lanciata il prossimo 10 febbraio a partire dalle principali stazioni ferroviarie milanesi (Pianificazione media a cura dell’Agenzia Yes) e nel circuito UCI Cinemas.

Le clip

Le clip saranno visionabili in anteprima per tutto il giorno durante l’OpenDay dei Musei Civici di Monza, domenica 10 febbraio dalle ore 10 alle 18: protagonisti dei video, tra attori e figuranti, anche alcuni cittadini monzesi che hanno aderito al casting svolto tra gli allievi della scuola di recitazione "La Danza Immobile".

La guida "Smart" per i musei di Monza

Durante l’open day sarà presentata anche la prima SmartGuide WebApp dei Musei Civici di Monza, la guida intelligente, utilizzabile dal proprio smartphone, che permetterà l’accesso ai contenuti multimediali attraverso un format narrativo moderno; le storie raccontate saranno fruibili attraverso qualsiasi dispositivo (telefono, tablet, computer) e senza necessità di scaricare nulla sul proprio smartphone. Ideata da Fabrica Ludens, la SmartGuide WebApp dei Musei Civici di Monza renderà il percorso di visita più coinvolgente.

L’appuntamento dell’OpenDay è domenica 10 febbraio dalle 10,00 alle 18,00 con ingresso a € 1,00 – comprensivo della possibilità di visitare la mostra Chapeau! L’industria del cappello a Monza tra ‘800 e ‘900 nel suo ultimo giorno di apertura: così i visitatori potranno provare la SmartGuide WebApp, inclusa nel prezzo del biglietto, accedendo alla struttura vetrata posizionata nel chiostro dei Musei Civici di Monza, dove verrà rilasciato il codice di accesso per la fruizione della guida.

La smartguide è disponibile in più lingue e prevede una narrazione differenziata per adulti e bambini.