Stalker, minaccia di morte le compagne e poi evade: preso nel Milanese

I carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nel dicembre 2017 dal Tribunale di Messina, nei confronti di un 42enne italiano, ritenuto responsabile di evasione. Il 26 aprile una nota trasmissione televisiva, le Iene, ha mandato in onda un servizio relativo al racconto di 2 vittime di stalking e violenze da parte dell'uomo.

Quest'ultimo, dopo aver intrapreso una relazione con una 35enne, aveva iniziato a commettere atti persecutori nei confronti della donna, venendo sottoposto, nel giugno 2015, alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in Sicilia. Stante le reiterate violazioni dell'obbligo, l'uomo è stato poi sottoposto agli arresti domiciliari, misura poi ulteriormente aggravata con la custodia cautelare in carcere.

Tornato ai domiciliari, l'uomo ha intrapreso una nuova relazione con una 46enne, perpetrando anche in questo caso violenze e stalking, per i quali è finito nuovamente ai domiciliari, dai quali è evaso nel novembre 2017, facendo perdere le proprie tracce. Dopo la visione del servizio, alcuni residenti della zona S. Maurizio al Lambro di Cologno Monzese, hanno segnalato ai CC la presenza dell'uomo che, con appositi servizi di osservazione discreta, è stato individuato è tratto in arresto.

Gli accertamenti condotti hanno consentito di determinare che il 42enne era giunto da qualche tempo a Cologno Monzese, luogo di residenza di una nuova compagna, nei confronti della quale non aveva tuttavia manifestato comportamenti violenti. Nel 2016 l'uomo era stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione per stalking relativamente ai fatti inerenti la prima relazione, mentre nel dicembre scorso era stato condannato in primo grado a 8 anni per stalking, violenza sessuale e lesioni relativamente ai fatti inerenti la seconda relazione. Dopo l'arresto, l'uomo è stato condotto presso il carcere di Monza, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.