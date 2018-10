Ragazzina di 18 anni minacciata di morte e aggredita dall'ex fidanzato: arrestato

Avrebbe perseguitato, aggredito e minacciato per mesi la ex fidanzata che lo aveva lasciato. E per lui, un 18enne di Concorezzo (Monza) sono scattate le manette: è stato arrestato e messo ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Monza. Secondo quanto emerso dalle indagini la scorsa primavera il giovane avrebbe iniziato a minacciare e pedinare la sua ex ragazza. L'avrebbe seguita fuori da scuola, alla fermata dell'autobus e minacciata con messaggi e telefonate cariche di insulti e minacce di morte. Infine sarebbe passato ai messaggi sui social network, inviandole sul suo profilo Instagram frasi minatorie tra cui "la mia vita è finita, finirà anche la tua, muoio io e muori anche te, alcune persone sono morte e ancora non lo sanno".

A nulla è servito bloccarlo sulle piattaforme social: lui avrebbe reagito scrivendo a una sua amica: "finché non la vedrò morta a lei e tutti i suoi amici non sono in pace, non mi interessa di passare la vita in galera". Infine l'avrebbe minacciata anche davanti a tutti quando l'ha vista parlare con un altro ragazzo fuori da un bar di Vimercate: "la mia vita è finita da quando mi hai lasciato e così deve finire anche la tua". E ancora: "Le lancette del tempo scorrono e a te resta poco, ti ammazzo, ormai sei una ragazza morta, sei viva solo perché sono io a volerlo".

Dopo mesi di inferno la giovane, supportata dai genitori, ha deciso di denunciare il suo ex ragazzo. E proprio alla madre e al padre della ragazza il giovane avrebbe detto: "denunciatemi, lei deve morire, quando mi denuncerete lei sarà già morta". Per lui sono scattate le manette.