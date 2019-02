Minaccia e perseguita l'ex compagna: pregiudicato arrestato per stalking

La loro storia d'amore era finita nel 2015, ma lui non lo aveva mai accettato: ha perseguitato la ex compagna per tre anni e per lui sono scattate le manette con l'accusa di stalking. È successo nella giornata di martedì 5 febbraio ad Arcore, protagonista della vicenda: D.N.A., 46enne già noto alle forze dell'ordine. La notizia è stata resa nota dai carabinieri del gruppo Monza.

Minacce, molestie e violenze: aveva trasformato la vita della sua ex compagna in un inferno. Lei inizialmente non ha denunciato, ma quando la situazione è diventata insostenibile si è rivolta ai carabinieri esasperata. Sono scattate le indagini dei carabinieri e giovedì 31 gennaio il gip del tribunale di Monza ha firmato l'ordinanza per gli arresti domiciliari. I militari si sono presentati a casa sua nella giornata di martedì e gli hanno notificato l'atto.