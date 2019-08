Giussano, aspetta la ex sotto casa e la riempie di insulti: arrestato

Il loro rapporto era finito ma lui non voleva rassegnarsi. Un uomo di 47 anni di Giussano, è stato arrestato dai carabinieri per stalking. A lungo il 47enne ha minacciato, insultato e pedinato la ex fidanzata di 45 anni, di Mariano Comense.

L’ultimo episodio lunedì, quando lui si è presentato sotto all’abitazione della donna, aspettandola, fino al momento in cui sarebbe uscita di casa, per affrontarla per un ennesimo “chiarimento” E invece l'ha insultata.

A questo punto la 45enne ha chiesto aiuto ai carabinieri che sono arrivati sul posto e hanno arrestato il 47enne per stalking.