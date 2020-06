Maltempo, le piogge a Monza portano via la statua di San Gerardo: recuperata in piazza

Una domenica segnata dal maltempo e dalle violente piogge con i tecnici e i volontari della Protezione Civile impegnati a monitorare i livelli idrometrici del Lambro, pronti a intervenire. La perturbazione che ha coinvolto il capoluogo brianzolo però ha causato anche un piccolo "incidente" per la statua di San Gerardo che in occasione della sagra dedicata al compatrono monzese viene calata nel Lambro. Nel pomeriggio del 7 giugno l'acqua ha fatto sganciare le catene che ancoravano la statua al ponte sul corso d'acqua e San Gerardo è scivolato via, lungo il Lambro.

La statua è stata avvistata poco dopo, nella giornata di domenica dalla famiglia Galati, che ha allertato la Protezione Civile e ha permesso il suo recupero all'altezza dell'Oasi vicino a piazza Castello dove Lambro e Lambretto si ricongiungono.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nonostante le squadre in allerta pronte a intervenire in caso di criticità, la situazione è rimasta sotto controllo e dopo l'intensità delle precipitazioni cadute nel pomeriggio, il volume delle piogge si è ridotto nella serata e il monitoraggio dei livelli idrometrici si è concluso intorno alle 23.