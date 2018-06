Paura in stazione a Monza: donna resta incastrata tra il treno e la banchina

Attimi di paura nella mattinata di mercoledì 6 giugno nella stazione di Monza dove una donna di 44 anni è rimasta incastrata tra un treno e la banchina. Fortunatamente non è successo nulla di grave: la donna è stata salvata dai pendolari e accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico di Monza in codice verde.

Tutto è accaduto poco dopo le 7.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenzsa urgenza. La grida della donna hanno subito attirato l'attenzione di diversi pendolari che sono corsi in suo aiuto e l'hanno tratta in salvo. Successivamente è stata accompagnata al pronto soccorso per alcune contusioni che aveva riportato al gomito e alle mani. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Non è ancora chiaro come sia accaduto l'incidente, non è escluso che la donna sia scivolata durante le fasi di salita-discesa dal convoglio. Per i rilievi è intervenuta la polizia ferroviaria.