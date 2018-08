Blitz antidroga a Monza: trovati 20mila euro di hashish sotto una panchina

Oltre 20mila euro di hashish nascosti sotto una panchina: un vero e proprio "tesoro" (dal punto di vista economico) quello trovato dagli agenti del commissariato nel pomeriggio di sabato 25 agosto durante un "blitz antidroga" tra lo scalo ferroviario di Monza e il parco circostante.

Tutto è nato durante un controllo messo a segno dal 113 insieme agli uomini della Questura di Milano. Appena le forze dell'ordine sono entrate nell'area di via Durini diverse persone si sono allontanate, ma i poliziotti sono riusciti a fermare due marocchini: un 48enne residente a Cavenago Brianza e un 28ene senza fissa dimora, entrambi con precedenti. Nelle tasche del 28enne sono stati trovati 2mila euro in contanti, mentre sotto una panchina del parco è stata trovata la droga divisa in tre panetti, per un totale di quasi 2 chilogrammi.

Entrambi sono stati arrestati e giudicati per direttissima, entrambi hanno negato ogni addebito. Gli arresti sono stati convalidati e il processo è stato fissato per il 25 settembre.