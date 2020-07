Precipita nel vuoto mentre arrampica su una parete di roccia: morto Stefano

I medici dell'ospedale di Gravedona hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma non è servito a nulla. È morto Stefano Biffi, lo scalatore di 26 anni di Caponago che nel pomeriggio di sabato 18 luglio è caduto mentre stava arrampicando in una palestra di roccia a Olginasca (frazione a Nord di Colico).

Tutto era accaduto intorno alle 15 mentre il 26enne era impegnato sulla via "Sasso del Negher", il giovane — per cause in via di accertamento — avrebbe sbattuto violentemente la nuca contro la parete di roccia. Un impatto violento che gli aveva causato un tram a cranico e altre lesioni.

I soccorritori del 118 erano intervenuti in codice rosso insieme ai vigili del fuoco e ai tecnici del soccorso alpino. Il giovane, ancora legato alla corda di sicurezza, è stato slegato e accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Gravedona, nel comasco, dove è morto nella giornata di domenica.