Travolto da uno scooter mentre è in vacanza, morto Stefano Leoni: aveva 20 anni

È morto nella giornata di martedì nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Legnano Stefano Leoni, 20enne di Seregno che nella tarda serata di lunedì era stato travolto da una Vespa a Pellio (Como). La notizia è stata riportata da QuiComo.

L'incidente

Tutto era accaduto 45 minuti dopo la mezzanotte: il giovane aveva partecipato a una sagra che era stata interrotta all'improvviso da un temporale. Stefano, insieme ad alcuni amici, stava tornando verso il parcheggio dove avevano lasciato l'auto e proprio mentre stava attraversando la strada provinciale 13 era stato travolto da una Vespa guidata da un altro ragazzo di 23 anni.

Erano subito scattati i soccorsi: le condizioni del 20enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva cercato di far alzare in volo l'elisoccorso, ma i maltempo aveva impedito il trasporto. Il giovane è stato quindi accompagnato in ambulanza a Legnano, dove era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Purtroppo non è servito a nulla. Ferito anche il conducente della Vespa, ricoverato in codice giallo nell'ospedale di Gravellona.

Chi era Stefano Leoni

Stefano aveva 20 anni e, dopo aver frequentato il liceo, studiava scienze infermieristiche all’università “Bicocca” di Milano presso l’ospedale di Monza. Era anche donatore Avis, come i membri della sua famiglia.