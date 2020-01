Caponago, la strada diventa bianca: rintracciato camion autore dello "sversamento"

A Caponago la strada è diventata all'improvviso bianca. Una patina biancastra si è riversata lungo via Don Natale Villa nel pomeriggio di mercoledì. A spiegare alla cittadinanza che cosa è accaduto ci ha pensato il sindaco Monica Buzzini.

Nel tratto - che si trova a pochi passi dalle scuole - sono intervenuti gli agenti del comando di polizia locale e i tecnici del comune. Grazie alle riprese delle videocamere di sorveglianza in città è stato possibile rintracciare il trasportatore autore dello sversamento e risalire alla ditta.

Effettuati gli accertamenti si è scoperto che si tratta di una sostanza non tossica ma - come richiesto da Arpa - è stato disposto un intervento con una spazzatrice per pulire il tratto nel breve tempo possibile ed evitare che la sostanza possa riversarsi nella fognatura.

"Vi chiedo attenzione e pazienza" ha scritto sui social il primo cittadino Monica Buzzini "ma le cose capitano".