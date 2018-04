Villasanta, si abbatte il cinema Lux: ecco come cambia la viabilità

Villasanta dice addio al cinema Lux e nel quartiere, per consentire lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza anche per gli utenti della strada, saranno adottati alcuni provvedimenti che istituiranno modifiche alla viabilità.

I lavori, programmati dalla Parrocchia, avranno inizio venerdì 20 aprile, quando verrà delimitata l'area di cantiere con apposite barriere su via Veneto e su via Villa.

Le modifiche alla viabilità

Da lunedì 23 aprile al 5 maggio, via Veneto sarà chiusa ai veicoli nel tratto compreso tra l’accesso carraio al Centro giovanile e l'intersezione con via Villa. I pedoni potranno utilizzare i viali dei giardini di villa Camperio che, nel periodo in questione, resteranno aperti anche nelle ore notturne. I veicoli verranno bloccati in corrispondenza di via Camperio e alla rotonda di via Matteotti, per evitare un carico eccessivo su via Villa. Sarà fatta eccezione per i residenti e per coloro che si recano alle attività commerciali presenti su via Veneto. Dal 2 maggio al 5 maggio sarà vietato il transito su via Villa nel tratto compreso tra l’accesso alla palestra della scuola Fermi e l'intersezione con via Veneto, per consentire l'abbattimento dell’ingresso e della galleria del cinema. Negli stessi giorni si garantirà un unico senso di marcia su via Veneto, in direzione della rotonda di via Matteotti. Dal 7 maggio al 21 maggio, termine previsto per la chiusura dell’intervento, rimarranno comunque inagibili i marciapiedi di via Villa (lato ex cinema Lux) e il marciapiede di via Veneto (sempre lato ex Cinema Lux) per consentire la rimozione in sicurezza delle macerie.

Le tempistiche indicate dal cronoprogramma degli interventi potranno variare in relazione alle condizioni climatiche e a eventuali imprevisti.