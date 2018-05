Bullismo a scuola, arrestati due studenti di sedici anni

Per un anno ha subito in silenzio umiliazioni, vessazioni, minacce e botte per continue richieste di denaro. A mettere fine all'incubo vissuto tra i banchi di scuola di un minorenne sono stati i carabinieri che, dopo aver raccolto la denuncia dei genitori della vittima, hanno arrestato i due bulli.

L'episodio è avvenuto a Zogno, nella Bergamasca, dove i militari hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale dei Minori di Brescia. Ai due ragazzini, entrambi sedicenni e compagni di classe della vittima, sono contestati i reati di lesioni e minacce aggravate in concorso.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri gli episodi di bullismo si sarebbero ripetuti nel corso di un anno tra dicembre 2016 e la fine dell'anno 2017. I due "bulli", un giovane bergamasco e un sedicenne originario di Milano, avrebbero spintonato e minacciato la loro vittima chiedendo continuamente denaro. Gli episodi si sarebbero verificati tutti all'interno di una scuola superiore.

I due minorenni arrestati sono stati ora affidati a una comunità.