Tragedia durante una immersione, sub sessantenne muore sotto gli occhi dell'amico

Dramma domenica mattina a Oliveto Lario dove un sub di sessant'anni ha perso la vita durante una immersione.

Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione il sub, milanese ma originario di Cuneo, Claudio Turco, è arrivato sulla spiaggia in località Limonta che costeggia il lago di Como e qui ha incontrato un altro appassionato di Sesto San Giovanni di 42 anni. I due si sono vestiti, indossando tutta l'attrezzatura necessaria, hanno scambiato qualche parola poi ognuno è entrato in acqua per la sua immersione.

Durante l'attività però qualcosa è andato storto e intorno alle 10 di domenica mattina sulla spiaggetta sono accorsi i mezzi di emergenza del 118, i vigili del fuoco con il supporto di un elicottero e i carabinieri. Quando l'amico è riemerso ha trovato già privo di sensi il sub e ha tentato una disperata rianimazione.

Tutti i tentativi effettuati per rianimare l'uomo purtroppo sono stati vani. Sull'episodio dovranno fare luce i carabinieri di Como che indagano per capire che cosa sia successo. Tra le ipotesi del decesso un possibile malore e o un problema, forse legato all'attrezzatura, durante le fasi di immersione. Claudio Turco, ingegnere meccanico, era un sub esperto con una grande passione per l'acqua e anni di immersione alla spalle.