Shock per liceo Frisi di Monza, due studenti si tolgono la vita. La preside: "Profondo dolore"

"La comunità del liceo Frisi esprime profondo dolore per la tragica perdita di due suoi ragazzi. Gli eventi che in pochi giorni si sono abbattuti su di noi sono più grandi di ogni nostro possibile sforzo di comprensione". Con queste parole, scritte su una lettera aperta, la preside del liceo Frisi, Lucia Castellana, ha rotto il silenzio che in questi ultimi giorni ha protetto due famiglie che hanno perso tragicamente un figlio.

Giorni difficili per gli amici, i compagni di classe e professori dei due ragazzi che si sono tolti la vita. "Non ci sono più studenti, docenti, dirigente, segretari, collaboratori scolastici e genitori — ha scritto la preside in un comunicato —. Siamo tutti un’unica comunità sofferente e siamo tutti uguali. Siamo cuori insieme ad altri cuori, siamo mani che stringono altre mani, siamo abbracci che si stringono intorno ad altri abbracci, siamo esseri umani e per questo fragili, senza risposte di fronte al grande mistero della vita. Ci siamo fermati per riflettere e ci siamo riscoperti più coesi che mai. La nostra unione è l’unico nostro punto di forza in questo momento e dentro di essa accogliamo il dolore della famiglia, con immenso affetto".

La scuola si è attivata con degli esperti per essere vicina sia agli studenti che alle famiglie, attraverso il supporto dell'Associazione Emdr Italia che da anni interviene nelle scuole dopo interventi particolarmente critici.