Dramma in carcere, trovato senza vita un uomo di 46 anni

Tragedia in carcere a Monza nella mattinata di martedì 26 novembre. Pochi minuti dopo le 10 all'interno della casa circondariale di via San Quirico un detenuto recluso nella sezione B della struttura penitenziaria è stato trovato senza vita.

L'uomo, M.P., 46 anni, secondo quanto al momento trapelato si sarebbe impiccato. Sul posto sono giunte un'automedica e un'ambulanza in codice rosso ma per il 46enne purtroppo non c'era già più nulla da fare. Il personale sanitario ha iniziato le manovre di rianimazione cardioplmonare in posto ma al termine della procedura prevista è stato dichiarato il decesso.