Seregno, ambulanza e carabinieri in una azienda: morto un uomo di 56 anni

Sabato mattina a Seregno, nella sede di una ditta che si occupa di ricambi per autoveicoli, sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri. Un uomo di 56 anni, il titolare dell'attività, è stato trovato senza vita all'interno dei locali.

L'allarme è scattato intorno alle 13.15 e in via Montorfano 98 si sono precipitati i soccorsi con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme ai militari della compagnia di Seregno. Purtroppo per l'uomo, 56 anni, non c'era già più nulla da fare.

Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di un gesto volontario di cui restano al momento sconosciute le cause.